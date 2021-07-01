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Barış Alper Yılmaz'ın transferi için resmi açıklama geldi

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Alper Yılmazın transferi için resmi açıklama geldi
Barış Alper Yılmaz, Ümit Milli Takımı formasını giyiyor.

Galatasaray, Keçiörengücü'nün yetenekli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Sedat Tahiroğlu'nun transfere dair yapmış olduğu açıklamalardan öne çıkan bölüm şöyle;

  • "Galatasaray Başkanı Burak Elmas mazbatasını almadan beni aramıştı. Barış Alper Yılmaz'ı istediklerini söyledi. Oyuncu da çok istiyor. Hayırlısıyla Galatasaray'a nasip olacak. Oyuncunun bir önceki kulübüne pay verme durumumuz var. İşin Ankara Demir tarafı da mevcut. Bu sorunlar çözülünce transfer tamamlanacak ve imzaları atacağız. Fatih Hoca sezon devam ederken bizi aradı ve oyuncuyla ilgili bilgi aldı. Onu izlediğini ve izlettiğini biliyorduk."

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 resmi maçta 8 gol atarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti.

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