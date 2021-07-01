Barış Alper Yılmaz'ın transferi için resmi açıklama geldi

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MSB duyurdu: 2 bin 533 işçi alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından istihdam edilmek üzere açıktan 2 bin 533 işçi alınacağını duyurdu. Genel şartlar nelerdir, kimler başvuru yapabilir, işçi kontenjan dağılımı hangi ilde nasıl olacak, başvuru nasıl yapılır ? İşte bu soruların tüm yanıtları...