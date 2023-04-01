Bartuğ Elmaz'ın büyük talihsizliği: Yine oyuna giremedi

Galatasaray'dan ayrılarak Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz, Fransız ekibinde büyük bir şanssızlık yaşadı.

20 yaşındaki futbolcu, takımının Montpellier ile oynadığı maçta kadroda kendisine yer buldu. Teknik direktör Igor Tudor, karşılaşmanın son anlarında Bartuğ'u oyuna almak istedi ancak maç durmadığı için genç futbolcu oyuna dahil olamadı.