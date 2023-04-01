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Spor

Bartuğ Elmaz'ın büyük talihsizliği: Yine oyuna giremedi

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Montpellier maçında Bartuğ Elmaz'ı süre yetmediği için oyuna dahil edemedi. Genç oyuncu aynı durumu Galatasaray'da da yaşamıştı.

11:47 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Igor Tudor gibi Fatih Terim de Bartuğ Elmaz'ı sahaya sürememişti.

Igor Tudor gibi Fatih Terim de Bartuğ Elmaz'ı sahaya sürememişti.

Galatasaray'dan ayrılarak Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz, Fransız ekibinde büyük bir şanssızlık yaşadı.


20 yaşındaki futbolcu, takımının Montpellier ile oynadığı maçta kadroda kendisine yer buldu. Teknik direktör Igor Tudor, karşılaşmanın son anlarında Bartuğ'u oyuna almak istedi ancak maç durmadığı için genç futbolcu oyuna dahil olamadı.


Genç orta saha, böylelikle Fransa Ligue 1'deki ilk maçına çıkma fırsatını kaçırmış oldu.


Bartuğ aynı durumu Fatih Terim döneminde Galatasaray'da de yaşamış ve oyun durmadığı için maça dahil olamamıştı.


Milli futbolcu Cengiz Ünder'in son yarım saatte süre aldığı Marsilya-Montpellier 1-1 eşitlikle sona erdi.







#Ligue 1
#Marsilya
#Bartuğ Elmaz
2 saat önce
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