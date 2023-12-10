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Spor

Başakşehir 1-0 Hatayspor (ÖZET)

Başakşehir, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında kendi evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyet golü 12.dakikada Abeid'den geldi. Başakşehir-Hatayspor maçının özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

17:58 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 18:09 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başakşehir küme düşme hattından yukarı çıktı.
Başakşehir küme düşme hattından yukarı çıktı.

Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.


Karşılaşmada galibiyeti getiren tek gol 12. dakikada Mehdi Abeid'den geldi.


Konuk ekip Hatayspor, 90+8. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.


Turuncu-lacivertliler bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükselterek düşme hattından çıktı. Hatayspor ise 18 puanda kaldı.




Volkan Demirel cezası nedeniyle tribünden takip etti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, cezası nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında saha kenarında yer alamadı. Volkan Demirel, mücadeleyi tribünden izledi.


Montella mücadeleyi izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Başakşehir - Hatayspor maçını tribünden takip etti.







#Süper Lig
#Başakşehir
#Hatayspor
1 saat önce
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