Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmada galibiyeti getiren tek gol 12. dakikada Mehdi Abeid'den geldi.
Konuk ekip Hatayspor, 90+8. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Turuncu-lacivertliler bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükselterek düşme hattından çıktı. Hatayspor ise 18 puanda kaldı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, cezası nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında saha kenarında yer alamadı. Volkan Demirel, mücadeleyi tribünden izledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Başakşehir - Hatayspor maçını tribünden takip etti.