Başakşehir 10 maç sonra kazandı

Ligin 29. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda yoğun yağış altında oynanan mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90. dakikada Demba Ba kaydetti.
Başkent ekibinde Polomat, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Visca döndü
Başakşehir'de sakatlığı atlatan Edin Visca, ligde tam 10 maç sonra kadroda yer aldı ve mücadelenin 71. dakikasında oyuna dahil oldu.
- Ligde 10 maç sonra kazanan Başakşehir puanını 29'a yükseltti. Son sırada yer alan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.