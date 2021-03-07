Spor Başakşehir 10 maç sonra kazandı
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Başakşehir 10 maç sonra kazandı

Süper Lig'de Başakşehir, son dakikada bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve 10 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Ligin 29. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda yoğun yağış altında oynanan mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90. dakikada Demba Ba kaydetti.

Başkent ekibinde Polomat, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Visca döndü

Başakşehir'de sakatlığı atlatan Edin Visca, ligde tam 10 maç sonra kadroda yer aldı ve mücadelenin 71. dakikasında oyuna dahil oldu.

  • Ligde 10 maç sonra kazanan Başakşehir puanını 29'a yükseltti. Son sırada yer alan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.

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