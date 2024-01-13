Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmada galibiyeti getiren golleri dakika 35' Deniz Türüç, 45+1' Piatek ve 58' Figueiredo kaydetti.
Alanyaspor'un gollerini dakika 2' Cordova ve 61' Richard attı.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 26'ya yükselterek 8. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 22 puanla 13. sıraya geriledi.
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇ SONUCU
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI
İKİNCİ YARI
2'nci dakikada Alanyaspor öne geçti. Pelkas'ın geri pasında meşin yuvarlağı göğüsüyle yumuşatan Volkan Babacan'ın kısa düşen pasında araya giren Cordova'nın müsait pozisyonda altıpasın hemen dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.
11'inci dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Piatek, pasını ceza sahası içindeki Figueiredo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
18'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Novais'in ceza sahasına yaptığı ortaya Aliti vurdu. Bu vuruşun ardından kaleci Volkan Babacan'dan seken topu takip eden Furkan Bayır yakın mesafeden tekrar vurdu ve top ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Arda Kardeşler ofsayt sebebiyle golü iptal etti.
35'inci dakikada Başakşehir eşitliği sağladı. Ceza sahasını cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz Türüç'ün sol ayakla sert vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
45'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç pasını ceza sahasına hareketlenen Piatek'e aktardı. Piatek'in seza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.
45+1'inci dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Deniz Türüç'ün yaptığı ortaya altıpas içerisinde iyi yükselen Piatek'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
İKİNCİ YARI
51'inci dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan seken topu Piatek takip etti. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.
58'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Dubois'in penaltı noktasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken araya Figueiredo girdi. Figueiredo'nın topu kazandıktan sonra ceza sahasının hemen dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direğe çarparak ağlara gitti: 3-1.
61'inci dakikada Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Orta alanda topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekerek Richard'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarstı: 3-2.
86'ncı dakikada sol köşeden kullanılan serbest vuruşta Balkovec'in sert vuruşunu kaleci Volkan Babacan kurtardı.