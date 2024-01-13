Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 26'ya yükselterek 8. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 22 puanla 13. sıraya geriledi.

11'inci dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Piatek, pasını ceza sahası içindeki Figueiredo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

18'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Novais'in ceza sahasına yaptığı ortaya Aliti vurdu. Bu vuruşun ardından kaleci Volkan Babacan'dan seken topu takip eden Furkan Bayır yakın mesafeden tekrar vurdu ve top ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Arda Kardeşler ofsayt sebebiyle golü iptal etti.