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Başakşehir Bertrand Traore için Aston Villa ile anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Bertrand Traore için Aston Villa ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başakşehir Bertrand Traore için Aston Villa ile anlaşma sağladı
Transfermarkt verilerine göre Bertrand Traore'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir, yıldız bir oyuncuyla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Bertrand Traore'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Başakşehir Bertrand Traore için Aston Villa ile anlaşma sağladı

A Spor'da yer alan habere göre Medipol Başakşehir, Bertrand Traore'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için Aston Villa ile anlaşma sağladı. Burkina Fasolu futbolcu önümüzdeki sezon kiralık olarak turuncu-lacivertli formayı giyecek.

  • Geride bıraktığımız sezon 10 karşılaşmada süre alan 26 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısında bulunamamıştı. Bertrand Traore'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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