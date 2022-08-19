Transfermarkt verilerine göre Bertrand Traore'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir, yıldız bir oyuncuyla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Bertrand Traore'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Başakşehir Bertrand Traore için Aston Villa ile anlaşma sağladı

A Spor'da yer alan habere göre Medipol Başakşehir, Bertrand Traore'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için Aston Villa ile anlaşma sağladı. Burkina Fasolu futbolcu önümüzdeki sezon kiralık olarak turuncu-lacivertli formayı giyecek.

Geride bıraktığımız sezon 10 karşılaşmada süre alan 26 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısında bulunamamıştı. Bertrand Traore'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.