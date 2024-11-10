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Başakşehir - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

Başakşehir - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

16:5410/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Başakşehir - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.


Ligde oynadığı son iki mücadeleden yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet.


Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Sakatlığı bulunan Ciro Immobile ile cezalı Emirhan Topçu forma giyemeyecek.


BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Semih.


BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR


TRENYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig

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