Başakşehir - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Başakşehir - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.
Ligde oynadığı son iki mücadeleden yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sakatlığı bulunan Ciro Immobile ile cezalı Emirhan Topçu forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Semih.