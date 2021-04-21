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Spor Başakşehir Demba Banın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti
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Başakşehir Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

Başakşehir'de Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmayan Demba Ba ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Senegalli oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Demba Banın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti
Demba Ba Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadı.

Başakşehir'de Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmayan Demba Ba ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Senegalli oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği belirtildi.

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