Başakşehir Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine tepki: Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi. Bakan Akar açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.