Başakşehir Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

Başakşehir'de Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmayan Demba Ba ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Senegalli oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği belirtildi.
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Başakşehir'de Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmayan Demba Ba ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Senegalli oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği belirtildi.
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