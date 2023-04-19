Süper Lig'in 30.haftasında Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Konuk ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ilk golünü 30.dakikada Aleksic attı. Fenerbahçe'nin golllerini ise ise 88 ve 90+3.dakikalarda Pedro attı. Başakşehir'de Touba 70.dakikada kırmızı kart gördü.