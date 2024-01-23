deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç yarın akşam saat 20.00’de başlayacak. Başakşehir'de zorlu müsabaka öncesi Patryk Szysz, Emmanuel Dennis'in sakatlıklarını devam ederken; sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Serdar Güler ve Mehdi Abeid'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertlilerde Edgar le milli takımda, Jerome Opoku ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç yarın akşam saat 20.00’de başlayacak. Başakşehir'de zorlu müsabaka öncesi Patryk Szysz, Emmanuel Dennis'in sakatlıklarını devam ederken; sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Serdar Güler ve Mehdi Abeid'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertlilerde Edgar le milli takımda, Jerome Opoku ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

RAMS Başakşehir'de, şans verilmesi halinde 4 oyuncu, daha önce formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak. İstanbul ekibinde, Volkan Babacan, Deniz Türüç, Dimitris Pelkas ve Josef de Souza daha önce sarı-lacivertli formayı terleten isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe formasıyla Deniz Türüç'ün 38 maç, 6 gol, 4 asist, Dimitris Pelkas'ın 67 maç 13 gol, 8 asist ve Josef de Souza'nın da 136 maçta 16 gol, 6 asisti bulunuyor.