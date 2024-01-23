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Spor

Fenerbahçe kritik Başakşehir deplasmanına 7 eksikle gidiyor

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Başakşehir evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma yarın akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, Samsunspor maçında sakatlanan Fred forma giyemeyecek. Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

14:25 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 14:26 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Başakşehir evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Başakşehir evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.
Süper Lig 22. haftasında
deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç yarın akşam saat 20.00’de başlayacak. Başakşehir'de zorlu müsabaka öncesi Patryk Szysz, Emmanuel Dennis'in sakatlıklarını devam ederken; sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Serdar Güler ve Mehdi Abeid'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertlilerde Edgar le milli takımda, Jerome Opoku ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BAŞAKŞEHİR

31 KAL S. Sirigu

3 DEF F. Veseli

18 DEF Levent Mercan

26 DEF F. Ceccherini

54 DEF Salih Dursun

9 ORT V. Eysseric

10 ORT Güven Yalçın

91 ORT A. Bertolacci

97 ORT F. Paoletti

99 ORT T. Teklic

19 FOR Serdar Dursun

FENERBAHÇE

40 KAL D. Livakovic

7 DEF Ferdi Kadıoğlu

16 DEF Mert Müldür

19 DEF L. Bonucci

24 DEF J. Oosterwolde

5 ORT İsmail Yüksek

10 ORT D. Tadic

17 ORT İrfan Can Kahveci

33 ORT R. Krunić

53 ORT S. Szymanski

9 FOR E. Dzeko

FRED BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Başakşehir'de zorlu müsabaka öncesi Patryk Szysz, Emmanuel Dennis'in sakatlıklarını devam ederken; sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Serdar Güler ve Mehdi Abeid'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertlilerde Edgar le milli takımda, Jerome Opoku ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Joao Figuerido ise sarı kart sınırında yer alıyor. Figuerido, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi durumunda 23. haftada deplasmanda Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

TURUNCU-LACİVERTLİLERDE 4 FUTBOLCU ESKİ TAKIMINA RAKİP

RAMS Başakşehir'de, şans verilmesi halinde 4 oyuncu, daha önce formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak. İstanbul ekibinde, Volkan Babacan, Deniz Türüç, Dimitris Pelkas ve Josef de Souza daha önce sarı-lacivertli formayı terleten isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe formasıyla Deniz Türüç'ün 38 maç, 6 gol, 4 asist, Dimitris Pelkas'ın 67 maç 13 gol, 8 asist ve Josef de Souza'nın da 136 maçta 16 gol, 6 asisti bulunuyor.



#Başakşehir
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
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