BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BAŞAKŞEHİR
31 KAL S. Sirigu
3 DEF F. Veseli
18 DEF Levent Mercan
26 DEF F. Ceccherini
54 DEF Salih Dursun
9 ORT V. Eysseric
10 ORT Güven Yalçın
91 ORT A. Bertolacci
97 ORT F. Paoletti
99 ORT T. Teklic
19 FOR Serdar Dursun
FENERBAHÇE
40 KAL D. Livakovic
7 DEF Ferdi Kadıoğlu
16 DEF Mert Müldür
19 DEF L. Bonucci
24 DEF J. Oosterwolde
5 ORT İsmail Yüksek
10 ORT D. Tadic
17 ORT İrfan Can Kahveci
33 ORT R. Krunić
53 ORT S. Szymanski
9 FOR E. Dzeko
FRED BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.
BAŞAKŞEHİR'DE 4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK
Başakşehir'de zorlu müsabaka öncesi Patryk Szysz, Emmanuel Dennis'in sakatlıklarını devam ederken; sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Serdar Güler ve Mehdi Abeid'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertlilerde Edgar le milli takımda, Jerome Opoku ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Joao Figuerido ise sarı kart sınırında yer alıyor. Figuerido, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi durumunda 23. haftada deplasmanda Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.
TURUNCU-LACİVERTLİLERDE 4 FUTBOLCU ESKİ TAKIMINA RAKİP
RAMS Başakşehir'de, şans verilmesi halinde 4 oyuncu, daha önce formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak. İstanbul ekibinde, Volkan Babacan, Deniz Türüç, Dimitris Pelkas ve Josef de Souza daha önce sarı-lacivertli formayı terleten isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe formasıyla Deniz Türüç'ün 38 maç, 6 gol, 4 asist, Dimitris Pelkas'ın 67 maç 13 gol, 8 asist ve Josef de Souza'nın da 136 maçta 16 gol, 6 asisti bulunuyor.