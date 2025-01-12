Başakşehir - Galatasaray || Canlı skor - Canlı sonuç

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Başakşehir-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Ayrıca bu sezon ligde çıktığı tüm deplasman maçlarına da kazandı.
Galatasaray'da hafta içi oynanan kupa maçında sakatlanan Sara forma takımını yalnız bırakacak. Başakşehir'de ise Ousseynou Ba, Miguel Crespo ve Berat Özdemir kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz Türüç, Kemen, Figueiredo, Davidson.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.