İstanbul'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Medipol Başakaşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Alınan bu beraberliğin ardından ev sahibi ekip puanını 61'e, sarı-kırmızılılar ise 48'e yükseltti. Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Başakşehir'in yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

Ligde son olarak deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Başakşehir, o karşılaşma sonrasında yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler bu süreçte, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Taylan Antalyalı 100. maçına çıktı

Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray’da Taylan Antalya dalya heyecanı yaşadı. Turuncu-lacivertlilere karşı 11’de başlayan Taylan, sarı-kırmızılılarla 100. maçına çıkmış oldu. 2 Eylül 2019 tarihinde Galatasaray’a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar 2 kez gol sevinci yaşadı. Taylan Antalyalı, bu sezon ise 29’u Süper Lig, 11’i UEFA Avrupa Ligi ve 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 41 karşılaşma görev aldı. Taylan kariyerinde ise Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor ve Hacettepespor ve BB Erzurumspor’da forma giydi.

REKLAM

Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçında

Süper Lig’de Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.

16 yaşındaki Efe Arda, Galatasaray maçında 11’de

Süper Lig’de oynanan Başakşehir - Galatasaray mücadelesine turuncu-lacivertlilerde 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu 11’de başladı. Bu sezon Başakşehir formasıyla U19 Süper Ligi’nde 10 maçta forma giyen Koyuncu, Teknik Direktör Emre Belözoğlu tarafından 11’de sahaya sürüldü. Efe Arda Koyuncu, 16 yıl 10 ay ile Başakşehir tarihinde forma giyen en genç isim oldu.

Tolga Ciğerci'nin füzesini Fernando Muslera çıkardı. #IBFKvGS pic.twitter.com/uruPih0VSr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 7, 2022



