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Başakşehir - Heidenheim || Canlı izle - Canlı sonuç

Başakşehir - Heidenheim || Canlı izle - Canlı sonuç

18:1112/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Başakşehir - Heidenheim
Başakşehir - Heidenheim

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir sahasında Heidenheim ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Başakşehir-Heidenheim maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Alman ekibi Heidenheim'i konuk edecek.


Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlayacak. Mücadele Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.


Lig etabında oynadığı dört karşılaşmadan iki beraberlik ve iki mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 2 puanla 33. sırada yer alıyor. 7 puanlı Heidenheim ise 10. sırada konumlanıyor.


BAŞAKŞEHİR - HEİDENHEİM MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Figueiredo, Piatek

Heidenheim: Eicher, Busch, Siersleben, Gimber, Theuerkauf, Maloney, Leo Scienza, Wanner, Dorsch, Honsak, Breunig


BAŞAKŞEHİR - HEİDENHEİM CANLI SKOR


BAŞAKŞEHİR - HEİDENHEİM CANLI İZLE

Başakşehir - Heidenheim maçını canlı izlemek için

UEFA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU


#Başakşehir
#Heidenheim
#UEFA Konferans Ligi

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