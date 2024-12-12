UEFA Konferans Ligi 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir sahasında Heidenheim ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Başakşehir-Heidenheim maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Alman ekibi Heidenheim'i konuk edecek.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlayacak. Mücadele Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
Lig etabında oynadığı dört karşılaşmadan iki beraberlik ve iki mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 2 puanla 33. sırada yer alıyor. 7 puanlı Heidenheim ise 10. sırada konumlanıyor.
BAŞAKŞEHİR - HEİDENHEİM MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Figueiredo, Piatek
Heidenheim: Eicher, Busch, Siersleben, Gimber, Theuerkauf, Maloney, Leo Scienza, Wanner, Dorsch, Honsak, Breunig