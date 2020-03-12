Başakşehir-Kopenhag: 1-0

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti. Mücadeleyi Başakşehir 88. dakikada Visca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Rövanş karşılaşması 19 Mart'ta Danimarka'da oynanacak.

Başakşehir’den Avrupa’da 8. galibiyet

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Kopenhag’ı 1-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa kupalarındaki 29. maçında 8. galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa sahnesinde bugüne kadar yaptığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etmişti. Bu maçlarda 31 gol atan Başakşehir, kalesinde 42 gole engel olamadı.

Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında oynanan mücadele öncesinde tribünlerdeki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı. Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi "TURKSPORU" kapsamında maçı izlemeye gelen taraftarlara, üzerinde "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı kırmızı-beyaz tişörtler dağıtıldı.

Tribünlerde koronavirüse karşı tedbir

Karşılaşmayı izlemek için tribünlere gelen bazı taraftarların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir aldığı gözlendi. Maske ile tribünlerde oturan bazı taraftarların, ellerine de sık sık kolonya ve anti bakteriyel jel döktüğü görüldü.

Okan Buruk’un Avrupa’daki 5. galibiyeti

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag’ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin başında 11. Avrupa sınavına çıkan Teknik Direktör Okan Buruk da böylelikle 5. zaferini kazanmış oldu. Buruk, ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkmış ve rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden Medipol Başakşehir, ilk maçta Roma’ya deplasmanda 4-0 yenilmiş, ikinci haftada Alman ekibi Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

Turuncu-lacivertli takım, Okan Buruk idaresinde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini Wolfsberger’i 1-0 yenerek elde etti. Dördüncü müsabakasında deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, beşinci maçında ise sahasında Roma’ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son maçında deplasmanda Mönchengladbach’ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı. Buruk, son 32 turunun ilk mücadelesinde Sporting’e deplasmanda 3-1 kaybederken, rövanş maçını 4-1 kazanarak takımıyla birlikte adını son 16’ya yazdıran taraf olmayı başardı.

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Demba Ba, Crivelli.

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk.