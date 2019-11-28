UEFA AVRUPA LİGİ

Başakşehir-Roma

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Roma

Başakşehir-Roma

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak.

Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Başakşehir'in 11'i;

  • Mert, Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Roma'nın 11'i:

  • Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

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