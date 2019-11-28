Başakşehir-Roma: 0-3

Medipol Başakşehir grubundaki 5. maçında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir'in gruptan çıkabilmesi için son haftada Mönchengladbach'ı deplasmanda mağlup etmesi gerekiyor.

Karşılaşmadan dakikalar;

5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın sağ ayağıyla plase vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

22. dakikada savunma arkasına sarkan Zaniolo, üç Medipol Başakşehirli futbolcu arasında istediği vuruşu yapamayınca zamanında çıkıp açıyı daraltan kaleci Mert Günok, yatarak topun sahibi oldu.

GOL!

28. dakikada Roma penaltı kazandı. Kolarov'un soldan pasında ceza yayı içindeki Pellegrini'nin vurduğu topa ceza sahasındaki Mehmet Topal'ın müdahalesini elle oynama olarak değerlendiren hakem Hategan, penaltı kararı verdi. 30'uncu dakikada penaltıyı kullanan Veretout, topu ve kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-1

GOL!

40. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Pellegrini'nin pasında savunma arkasına sarkan Kluivert sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 0-2

GOL!

45. dakikada Roma 3. golü buldu. Orta sahanın sağında Epureanu'dan topu kapan Pellegrini, bekletmeden pasını savunma arkasına hareketlenen Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran golü buldu: 0-3

65. dakikada Pellegrini’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Mancini’nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kluivert’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada sol tarafta topla buluşan Spinazzola’nın ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Cengiz’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.