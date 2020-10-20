Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını kaybetti: Angelino'yu durduramadık

999 kişilik seyirci katılımıyla Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada RB Leipzig ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken, RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20'nci dakikalarda Angelino kaydetti. İstanbul ekibi bu sonuçla tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında puanla tanışamazken, RB Leipzig ise gruba 3 puanla başladı.

Öte yandan grubun bir diğer maçında ise Manchester United, deplasmanda Paris Saint-Germain'i Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Paris Saint-Germain'in tek golü ise 55'inci dakikada Anthony Martial'in kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

Karşılaşmanın önemli anları;

16'ncı dakikada Kevin Kampl, savunma arkasına doğru gönderdi. Topla buluşan Angelino, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sert vurdu ve golü buldu: 1-0.

20'nci dakikada Epureanu'nun hatasının ardından topla buluşan Poulsen, pasını Nkunku'ya aktardı. Nkunku topu ceza sahasında bulunan Angelino'ya gönderirken, bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve maç RB Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında RB Leipzig'e 2-0 mağlup oldu.#UCL — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 20, 2020