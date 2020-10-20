UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını kaybetti: Angelino'yu durduramadık

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın RB Leipzig takımına 2-0 mağlup oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Angelino attığı 2 golle Başakşehir maçının yıldızı oldu.

Angelino attığı 2 golle Başakşehir maçının yıldızı oldu.

999 kişilik seyirci katılımıyla Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada RB Leipzig ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken, RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20'nci dakikalarda Angelino kaydetti. İstanbul ekibi bu sonuçla tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında puanla tanışamazken, RB Leipzig ise gruba 3 puanla başladı.

Öte yandan grubun bir diğer maçında ise Manchester United, deplasmanda Paris Saint-Germain'i Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Paris Saint-Germain'in tek golü ise 55'inci dakikada Anthony Martial'in kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

Karşılaşmanın önemli anları;

16'ncı dakikada Kevin Kampl, savunma arkasına doğru gönderdi. Topla buluşan Angelino, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sert vurdu ve golü buldu: 1-0.

20'nci dakikada Epureanu'nun hatasının ardından topla buluşan Poulsen, pasını Nkunku'ya aktardı. Nkunku topu ceza sahasında bulunan Angelino'ya gönderirken, bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

  • Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve maç RB Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mehmet Topal Şampiyonlar Ligi maçında Türk futbol tarihine geçti
Mehmet Topal Şampiyonlar Ligi maçında Türk futbol tarihine geçti

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak Türkiye'de 3 farklı takımla şampiyon olan ilk futbolcu olarak tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi'nde de bir rekor kırdı. Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, bugün Medipol Başakşehir'in Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu. 10 yıllık periyotlar 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda Devler Ligi sahnesine çıkan tecrübeli futbolcu; 12 Eylül 2006'da Galatasaray formasıyla Bordeaux karşısında ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynadı. Mehmet Topal, Valencia formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına ise 14 Eylül 2010'da Bursaspor'a karşı çıktı. Galatasaray formasıyla 2000'li yıllarda, Valencia formasıyla ise 2010'lu yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkma başarısı gösteren deneyimli futbolcu, RB Leipzig maçı ile birlikte de 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmayı başardı. Mehmet Topal, bunu başaran tarihteki ilk Türk futbolcu oldu.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Lebron: Yüzüklerin Efendisi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.