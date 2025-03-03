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Başakşehir - Sivasspor maçının VAR’ı belli oldu

Başakşehir - Sivasspor maçının VAR’ı belli oldu

12:303/03/2025, Pazartesi
IHA
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Jonas Hansen
Jonas Hansen

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında bugün oynanacak Başakşehir-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jonas Hansen oldu.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir ile Sivasspor, bu akşam saat 20.30’da Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.


Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olacak.


Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR’da ise Deniz Caner Özaral görev alacak.




#Başakşehir
#Sivasspor
#Jonas Hansen

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