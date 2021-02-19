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Başakşehir-Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 26. haftasında perde Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçıyla açılıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Trabzonspor
Başakşehir-Trabzonspor

Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir'de hedef Trabzonspor'u mağlup ederek düşme hattından ayrılmak. Süper Lig'de son 6 maçını kazanan bordo-mavililer ise Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 7'ye yükseltecek ve son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak.

Başakşehir'in 11'i;

  • Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay, Junior Fernandes, Crivelli.

Trabzonspor'un 11'i;

  • Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny .

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