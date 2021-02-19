Başakşehir-Trabzonspor (CANLI)

Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir'de hedef Trabzonspor'u mağlup ederek düşme hattından ayrılmak. Süper Lig'de son 6 maçını kazanan bordo-mavililer ise Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 7'ye yükseltecek ve son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak.

Başakşehir'in 11'i;

Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay, Junior Fernandes, Crivelli.

Trabzonspor'un 11'i;