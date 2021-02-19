Trabzonspor Başakşehir'i ateşe attı: Bordo mavililer zirveyi gözüne kestirdi

Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Bordo-mavili ekip Yusuf Sarı’nın golüyle deplasmanda 1-0 kazanmasını bildi.
Karşılaşmadan dakikalar;
24. dakikada Ekuban’nın pasında Yunus Mallı, ceza sahasına sarktı ve kaleciden sıyrılarak topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Başakşehir savunması, Bakasetas’tan önce topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.
45. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu, Başakşehir savunmasına çarparak yön değiştirdi.
63. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Yunus’un aşırtma olarak gönderdiği pası alan Bakasetas’ın ilk kontörlünün ardından yaptığı şut girişimini Başakşehir savunması önledi.
66. dakikada Djaniny’nin çekmek istediği şut Başakşehir savunmasından sekerek Bakasetas’ın önünde kaldı. Bakasetas’ın ceza sahası önünden çektiği şutta kaleci Mert Günok topu kontrol etti.
78. dakikada Gulbrandsen’in ceza sahası dışına gönderdiği pasta topla buluşan Demba Ba uzaktan sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
GOL!
- 80. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Yusuf Sarı sağ kanattan bindirip 2 rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top köşeden filelerle buluştu. 0-1
86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bakasetas, ceza sahası içindeki Yusuf Sarı’ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Mert’i geçen topu çizgiden Youssef çıkardı.
90+4. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gulbrandsen rakibinden sıyrılıp şutunu attı ancak genç kaleci Kağan gole izin vermedi.
90+4. dakikada Başakşehir ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Yusuf Sarı, Rafael’in hareketi sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, ikinci sarı kartını göstererek Rafael’i oyun dışında bıraktı.
🔥 Fırtına durmuyor 7/7
🆚 3-1 Konyaspor
🆚 2-1 Gençlerbirliği
🆚 2-1 Beşiktaş
🆚 1-0 Denizlispor
🆚 2-0 Yeni Malatyaspor
🆚 1-0 Gaziantep FK
🆚 1-0 Başakşehir pic.twitter.com/zoZzopdc2Z
🔥 Fırtına durmuyor 7/7