Başakşehir - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.





Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.





Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor'da tek hedef sahadan üç puanla ayrılarak kötü gidişata son vermek.





Deplasmanda en son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, kazanması halinde 300 gün sonra deplasmanda galibiyet hasretine son vermiş olacak.





BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz, Piatek.

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundtsram, Ozan Tufan, Sikan, Visca, Banza.





Maçtan önemli dakikalar:

4' Bu dakikada Rams Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Deniz Türüç.

7' Simon Banza Trabzonspor takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

22' Rams Başakşehir takımı gole çok yaklaştı. Altı pas içerisinden Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.





BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR CANLI SKOR





Maçtan notlar:

Fatih Tekke'den 3 değişiklik

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Oleksandr Zubkov ile Arif Boşluk'u yedeğe çekti. Okay Yokuşlu ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı. Tekke, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro'yu ilk 11'de görevlendirdi. Karadeniz temsilcisi, sahaya Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ilk 11'iyle çıktı.





Çağdaş Atan, 3 değişiklik yaptı

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Süper Lig'de son çıktıkları maçın başlangıç kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti. Atan, Kayserispor'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Olivier Kemen'i kadroya almadı, Lucas Lima ile Joao Figueiredo'yu ise yedeğe çekti. Turuncu-lacivertlilerde Trabzonspor karşısında bu oyuncuların yerine Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir ve Umut Güneş ilk 11'de görev aldı.





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