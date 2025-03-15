Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.





Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 3-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy kaydetti.





Turuncu-lacivertliler, 59. dakikada Piatek ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Başakşehir'de Deniz Türüç 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.





Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 35 yaparak 9. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 36 puanla 8. sırada kaldı.





Trabzonspor'da Fatih Tekke çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda kazanamayan Karadeniz ekibi bu sonuçla birlikte 300 gün sonra galibiyet hasretine son vermiş oldu.





Maçtan önemli dakikalar:

4' Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün tek pasıyla sağ kanatta son çizgiye hareketlenen Crespo, pasını Piatek'e verdi. Bu oyuncu, topu kontrol ettikten sonra Deniz ile buluşturdu. Deniz Türüç'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.





7' Trabzonspor öne geçti. Sağ kanatta Malheiro'nun içeri çevirdiği topa ön direkte kaleci Muhammed Şengezer ve Ba'dan önce dokunan Banza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

20. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan ortasında Piatek'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

48' Başakşehir, Deniz Türüç ile öne geçti fakat gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





59' Başakşehir'de kazanılan penaltıda topun başına Piatek geçti. Polonyalı golcü sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.





62' Sol kanattan Visca'nın yayın üzerine çıkardığı topu Banza bekletmeden ceza sahası sol çaprazındaki Ozan Tufan'a çıkardı. Ozan'ın uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

64' Daha önce sarı kartı bulunan Deniz Türüç, maçın hakeminden ikinci sarı kartını gördü ve oyundan ihraç edildi.





87' Başakşehir'de yapılan top kaybının ardından sağ kanattan son çizgiye inen Zubkov, pasını ceza sahası içindeki Cham'a çıkardı. Cham'ın bekletmeden penaltı noktasına doğru verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mendy, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.





BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU





BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Fatih Tekke'den 3 değişiklik

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Oleksandr Zubkov ile Arif Boşluk'u yedeğe çekti. Okay Yokuşlu ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı. Tekke, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro'yu ilk 11'de görevlendirdi. Karadeniz temsilcisi, sahaya Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ilk 11'iyle çıktı.





Çağdaş Atan, 3 değişiklik yaptı

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Süper Lig'de son çıktıkları maçın başlangıç kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti. Atan, Kayserispor'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Olivier Kemen'i kadroya almadı, Lucas Lima ile Joao Figueiredo'yu ise yedeğe çekti. Turuncu-lacivertlilerde Trabzonspor karşısında bu oyuncuların yerine Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir ve Umut Güneş ilk 11'de görev aldı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



