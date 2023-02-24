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Spor

Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Başakşehir ile Sivasspor'un da rakipleri belirlendi.

15:00 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Konferans Ligi'ndeki grup kuralarını Volkan Demirel çekmişti.

Konferans Ligi'ndeki grup kuralarını Volkan Demirel çekmişti.

Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu.


Gruplarından lider olarak çıkan Başakşehir ile Sivasspor kuraya seri başı olarak katıldı. Başakşehir'in rakibi Belçika temsilcisi Gent olurken, Sivasspor ise İtalyan takımı Fiorentina ile eşleşti.


Son 16 turu maçları 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.


Eşleşmeler şu şekilde:

AEK Larnaca-West Ham United

Fiorentina-Sivasspor

Lazio-AZ Alkmaar

Lech Poznan-Djurgardens

Basel-Slovan Bratislava

Sheriff-Nice

Anderlecht-Villarreal

Gent-Başakşehir






#UEFA Konferans Ligi
#Başakşehir
#Sivasspor
1 saat önce
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Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
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