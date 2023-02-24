Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu

Konferans Ligi'ndeki grup kuralarını Volkan Demirel çekmişti.
Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu.
Gruplarından lider olarak çıkan Başakşehir ile Sivasspor kuraya seri başı olarak katıldı. Başakşehir'in rakibi Belçika temsilcisi Gent olurken, Sivasspor ise İtalyan takımı Fiorentina ile eşleşti.
Son 16 turu maçları 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.
AEK Larnaca-West Ham United
Fiorentina-Sivasspor
Lazio-AZ Alkmaar
Lech Poznan-Djurgardens
Basel-Slovan Bratislava
Sheriff-Nice
Anderlecht-Villarreal
Gent-Başakşehir