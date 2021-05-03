Başakşehir'den Ankaragücü karşısında hayati galibiyet

Başakşehir, Süper Lig'in 39. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 yenmesini bildi. İstanbul ekibinin gollerini Aleksic ve Junior Fernandes attı. Ankaragücü'nün tek golü Paintsil'den geldi.
Karşılaşmadan dakikalar;
9. dakikada Atila Turan’ın sol kanattan ortasına ceza alanı içinde Kulusic vurdu. Top, Boli Bolingoli’nin eline çarpınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Ancak VAR’da pozisyonu inceleyen Meler, penaltı kararını iptal etti.
GOL!
- 15. dakikada Pinto’nun sol kanattan ortasına Alper Potuk vurdu. Top direkten oyun alanına döndü. Paintsil dönen topu alıp düzelterek yaptığı vuruşta takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
21. dakikada Pinto’nun savunma arkasına gönderdiği pası Paintsil aldı. Paintsil, pasını yay üzerindeki Alper Potuk’a çıkardı. Alper’in uzak direğe yaptığı vuruşta top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarparak kornere çıktı.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali’nin son çizgiye inip çevirdiği topa Chadli vurdu. Top yan ağlarda kaldı.
GOL!
- 64. dakikada Berkay’ın pasını yay üzerinde Deniz Türüç’ün topun üzerinden atlaması sonucu Visca aldı. Visca da baskıya rağmen hızlıca pasını ceza alanı içinde Aleksic’e çıkardı. Aleksic’in rakibinin markajına rağmen yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
GOL!
- 88. dakikada Ankaragücü savunmadan çıkmaya çalışırken Fernandes, Kitsiou’ye yaptığı baskı sonucu topu kaptı ve şık plase vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2
90+2. dakikada sağ kanattan Kulusic’in ortasında Başakşehirli futbolcuların müdahalesiyle top arka direkte Alper’de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.
Süper Lig'de küme düşen takımlar kimler olur? 🤔
13. Antalyaspor - 43
14. Başakşehir - 43
15. Yeni Malatya - 41
16. Kasımpaşa - 40
17. Kayserispor - 39
❗18. Ankaragücü - 38
❗19. Erzurumspor - 37
❗20. Gençlerbirliği - 35
❌21. Denizlispor- 28
Süper Lig'de küme düşen takımlar kimler olur? 🤔