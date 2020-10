Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, TSİ 18.00'de İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde oluşan torbalar şu şekilde:

1. Torba

Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Paris Saint-Germain, Sevilla, Liverpool, Porto, Zenit.

2. Torba

Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shaktar Donetsk, Borussia Dormund, Chelsea, Ajax.

3. Torba

Dinamo Kiev, Salzburg, RB Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta.

4. Torba

Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Midtjylland, Rennes, Ferencvaros.