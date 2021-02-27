Başakşehir'in galibiyet hasreti 9 maça çıktı: Kaleyi bulan şut atılmadı

Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu beraberliğin ardından Başakşehir'in galibiyet hasreti tam 9 maça çıktı.
Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 34'e, Başakşehir ise 25'e yükseltti.
Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
İsabetli şut yok
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Antalyaspor-Başakşehir mücadelesinde toplamda 3 şut çekildi. Kaleyi bulan şut yokken, Başakşehir 2 kez, Antalyaspor ise sadece 1 kez kaleyi yokladı.