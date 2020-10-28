Başakşehir'in ilk yarıdaki oyunu Tuchel'i şaşkına çevirdi

Thomas Tuchel, Başakşehir atakları sonrasında su şişesinin kapağını açmadan su içmeye çalıştı.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında PSG ile evinde karşılaşıyor. Mücadele öncesinde hiç şans verilmeyen temsilcimiz ilk yarıda dikkat çeken bir oyun sergiledi.

7 gol şansı bulan ve bu pozisyonları gole çeviremeyen Başakşehir'in oyunu sosyal medyada da şaşkınlığa sebep oldu.

Temsilcimizin yakaladığı bir pozisyon sonrasında ekrana gelen PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in görüntüsü ise alay konusu oldu.

Başakşehir-PSG maçının ilk yarısında neler oldu?

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Temsilcimiz Başakşehir 7 gol şansı oluşturdu

Başakşehir toplamda 51.9 km koştu PSG ise 51.1 km mesafe katetti.