UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir'in ilk yarıdaki oyunu Tuchel'i şaşkına çevirdi

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Fransız devi PSG ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken temsilcimizin yakaladığı fırsatlar konuk ekibin teknik adamı Thomas Tuchel'i şaşkına çevirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel

Fotoğraf: GONZALO FUENTES

Thomas Tuchel, Başakşehir atakları sonrasında su şişesinin kapağını açmadan su içmeye çalıştı.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında PSG ile evinde karşılaşıyor. Mücadele öncesinde hiç şans verilmeyen temsilcimiz ilk yarıda dikkat çeken bir oyun sergiledi.

7 gol şansı bulan ve bu pozisyonları gole çeviremeyen Başakşehir'in oyunu sosyal medyada da şaşkınlığa sebep oldu.

Temsilcimizin yakaladığı bir pozisyon sonrasında ekrana gelen PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in görüntüsü ise alay konusu oldu.

Thomas Tuchel, Başakşehir atakları sonrasında su şişesinin kapağını açmadan su içmeye çalıştı.
Thomas Tuchel, Başakşehir atakları sonrasında su şişesinin kapağını açmadan su içmeye çalıştı.

Thomas Tuchel, Başakşehir atakları sonrasında su şişesinin kapağını açmadan su içmeye çalıştı.
Thomas Tuchel, Başakşehir atakları sonrasında su şişesinin kapağını açmadan su içmeye çalıştı.

Başakşehir-PSG maçının ilk yarısında neler oldu?

  • Neymar sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı
  • Temsilcimiz Başakşehir 7 gol şansı oluşturdu

  • Başakşehir toplamda 51.9 km koştu PSG ise 51.1 km mesafe katetti.

Mehmet Topal Başakşehir formasıyla yeni bir başarıya imza attı
Mehmet Topal Başakşehir formasıyla yeni bir başarıya imza attı

Mehmet Topal, Avrupa kupalarında dalya dedi. Başakşehir’in Paris Saint Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı 11’inde yer alan Mehmet Topal, 100. maçına çıktı. Bugüne kadar 99 Avrupa maçına çıkan başarılı oyuncu, 63 Avrupa Ligi, 26 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Kupası, 1 de UEFA ön eleme maçı oynadı. PSG maçı ile birlikte dalya diyen Mehmet Topal futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu. Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları ile Avrupa kupalarında boy gösteren ve 100’ler kulübüne giren 34 yaşındaki tecrübeli isim daha önce de başarılması çok güç ilklere imza atmıştı.Leipzig maçında tarihe geçmişti Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk Türk futbolcu olarak bu yıl tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi’nde de bir rekor kırmıştı. Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Medipol Başakşehir’in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler olan 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu.

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