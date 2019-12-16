UEFA AVRUPA LİGİ

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Lig'inde gruplardan çıkarak son 32'ye kalan temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa kupalarında kura heyecanı

Avrupa kupalarında kura heyecanı

Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine seribaşı olarak katılan Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşti.

Turuncu-lacivertli temsilcimiz, Sporting Lizbon'la ilk maçı 20 Şubat 2020'de deplasmanda, rövanşı ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri şu şekilde;

  • Wolverhampton-Espanyol
  • Sporting Lizbon-Başakşehir
  • Getafe-Ajax
  • Leverkusen-Porto
  • Kopenhag-Celtic
  • Apoel-Basel
  • Cluj-Sevilla
  • Olympiakos-Arsenal
  • AZ Alkmaar-LASK
  • Club Brugge-Manchester United
  • Ludogorets-Inter
  • Frankfurt-Salzburg
  • Shakhtar Donetsk-Benfica
  • Wolfsburg-Malmö
  • Roma-Gent
  • Rangers-Braga

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri


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