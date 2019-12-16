Başakşehir'in rakibi belli oldu

Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine seribaşı olarak katılan Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşti.
Turuncu-lacivertli temsilcimiz, Sporting Lizbon'la ilk maçı 20 Şubat 2020'de deplasmanda, rövanşı ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri şu şekilde;
- Wolverhampton-Espanyol
- Sporting Lizbon-Başakşehir
- Getafe-Ajax
- Leverkusen-Porto
- Kopenhag-Celtic
- Apoel-Basel
- Cluj-Sevilla
- Olympiakos-Arsenal
- AZ Alkmaar-LASK
- Club Brugge-Manchester United
- Ludogorets-Inter
- Frankfurt-Salzburg
- Shakhtar Donetsk-Benfica
- Wolfsburg-Malmö
- Roma-Gent
- Rangers-Braga
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