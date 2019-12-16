Başakşehir'in rakibi belli oluyor

Medipol Başakşehir’in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek Avrupa Ligi saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. sırada bitiren en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seribaşı olarak girecek.

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

Seribaşı takımlar

Başakşehir, Ajax (Hollanda), Arsenal (İngiltere), Basel (İsviçre), Benfica (Portekiz), Braga (Portekiz), Celtic (İskoçya), Espanyol (İspanya), Gent (Belçika), Inter (İtalya), LASK (Avusturya), Malmö (İsveç), M. United (İngiltere), Porto (Portekiz), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya).

Seribaşı olmayan takımlar