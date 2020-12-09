UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir'in yıldızı Demba Ba'dan ırkçılığa büyük tepki: "Oynamak istemiyorum"

Başakşehir'in yıldızı Demba Ba, PSG-Başakşehir maçında UEFA'nın hakemlerine büyük tepki gösterdi. Antrenör Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrasında sinirlerine hakim olamayan Senegalli futbolcu, takım arkadaşlarıyla soyunma odasına gitti ve tekrar sahaya çıkmak istemediğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Demba Ba

Demba Ba

Başakşehir'in Senegalli yıldız futbolcusu Demba Ba, PSG maçında soyunma odasına gittikten sonra tekrar sahaya çıkmak istemedi.

UEFA'nın hakemlerinin yaptığı ırkçı saldırıya tepki gösteren başarılı futbolcunun bu tavrına takım arkadaşları da 'o çıkmazsa biz de çıkmayız' diyerek destek olduğu aktarıldı.

Öte yandan mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun görevden alındığı ve bu maçta artık görev almayacağı belirtildi.

  • UEFA'nın PSG-Başakşehir maçını oynatmak istediği ancak Başakşehir'in sahaya çıkıp çıkmayacağı kararını beklediği aktarıldı.

Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?
Yeni Şafak

Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?

PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi.

Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemde
Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemde

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.Görevden alındıParis Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu görevden alındı. UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Başka bir dördüncü hakemle maça devam edilmesi konusunda iki takımla da anlaşmaya varılmıştır. Yaşanan olayla ilgili ayrıntılı inceleme ve araştırma daha sonra yapılacaktır."Ömür boyu men cezası alacakWebo'ya karşı ırkçılık yapan karşılaşmanın 4. hakemi Coltescu'nun ömür boyu men cezası alması bekleniyor. UEFA marka değerini kurtarmak için çok ağır bir ceza verecek.Paris'te UEFA'nın hakemlerinden skandal: Başakşehir ırkçılığa boyun eğmediVideo: PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık

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