Başakşehir'in yıldızı Demba Ba'dan ırkçılığa büyük tepki: "Oynamak istemiyorum"
Başakşehir'in yıldızı Demba Ba, PSG-Başakşehir maçında UEFA'nın hakemlerine büyük tepki gösterdi. Antrenör Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrasında sinirlerine hakim olamayan Senegalli futbolcu, takım arkadaşlarıyla soyunma odasına gitti ve tekrar sahaya çıkmak istemediğini bildirdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Başakşehir'in Senegalli yıldız futbolcusu Demba Ba, PSG maçında soyunma odasına gittikten sonra tekrar sahaya çıkmak istemedi.
UEFA'nın hakemlerinin yaptığı ırkçı saldırıya tepki gösteren başarılı futbolcunun bu tavrına takım arkadaşları da 'o çıkmazsa biz de çıkmayız' diyerek destek olduğu aktarıldı.
Öte yandan mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun görevden alındığı ve bu maçta artık görev almayacağı belirtildi.
UEFA'nın PSG-Başakşehir maçını oynatmak istediği ancak Başakşehir'in sahaya çıkıp çıkmayacağı kararını beklediği aktarıldı.
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