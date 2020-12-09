Başakşehir'in Senegalli yıldız futbolcusu Demba Ba, PSG maçında soyunma odasına gittikten sonra tekrar sahaya çıkmak istemedi.

UEFA'nın hakemlerinin yaptığı ırkçı saldırıya tepki gösteren başarılı futbolcunun bu tavrına takım arkadaşları da 'o çıkmazsa biz de çıkmayız' diyerek destek olduğu aktarıldı.

Öte yandan mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun görevden alındığı ve bu maçta artık görev almayacağı belirtildi.

UEFA'nın PSG-Başakşehir maçını oynatmak istediği ancak Başakşehir'in sahaya çıkıp çıkmayacağı kararını beklediği aktarıldı.

00:21 dk 09 Aralık 2020 Yeni Şafak Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz? PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi.