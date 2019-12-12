Basel-Trabzonspor maçında provokasyon: Paçavralara el konuldu

Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maç esnasında provokatif bir eylem gerçekleşti. Terör örgütü yandaşları, Türkiye karşıtı pankart açtı. Bunun üzerine Trabzonsporlu taraftarlar pankart açılan noktaya giderek Türkiye karşıtı pankarta el koydu.
Yaşanan gerginlik sonrasında tribüne gelen güvenlik görevlileri olayların daha fazla büyümesine engel oldu.
Türk taraftarlar yaşananların ardından Basel tribünlerinde 'Türkiye, Türkiye' sloganları attı.
Yaşanan olayları izlemek için;
Trabzonspor'un Basel ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşma sırasında terör örgütü yandaşları tarafından Türkiye karşıtı pankart açıldı. Türk taraftarlar, açılan pankarta el koyarken iki grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik görevlilerinin tribüne gelmesiyle son buldu. pic.twitter.com/vMbdmKhHsI
Trabzonspor'un Basel ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşma sırasında terör örgütü yandaşları tarafından Türkiye karşıtı pankart açıldı. Türk taraftarlar, açılan pankarta el koyarken iki grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik görevlilerinin tribüne gelmesiyle son buldu. pic.twitter.com/vMbdmKhHsI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Aralık 2019
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