Basel-Trabzonspor maçında provokasyon: Paçavralara el konuldu

Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maç esnasında provokatif bir eylem gerçekleşti. Terör örgütü yandaşları, Türkiye karşıtı pankart açtı. Bunun üzerine Trabzonsporlu taraftarlar pankart açılan noktaya giderek Türkiye karşıtı pankarta el koydu.

Yaşanan gerginlik sonrasında tribüne gelen güvenlik görevlileri olayların daha fazla büyümesine engel oldu.

Türk taraftarlar yaşananların ardından Basel tribünlerinde 'Türkiye, Türkiye' sloganları attı.

Yaşanan olayları izlemek için;