Başkan adayı Ali Sinanoğlu'ndan Hasan Arat'a tepki: 'Üyelerin seçme hakkını engelliyorsunuz'

Beşiktaş Başkan Adayı Ali Sinanoğlu, Hasan Arat yönetiminin Beşiktaş kongre üyeliklerini askıya almasına tepki gösterdi.





Sinanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arat yönetime çağrıda bulundu.





Ali Sinanoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Beşiktaş Yönetimi kural ve hukuk tanımaz bir şekilde binlerce Beşiktaş üyesinin üyeliklerini hukuksuz bir şekilde askıya almıştır.





Denetim Kurulu’nun tespitlerini tamamladığı tarihte tüzüğümüzde askıya almak gibi bir uygulama yoktur.





SMS yoluyla üyeliğiniz askıya alındı mesajı giden üyeler şu an üyedirler ve seçme ve seçilme hakları hukuksuz bir biçimde engellenmiştir.





Arat yönetimi, diktatörlük uygulamakta ve kulübü ele geçirmeye çalışmakta üyelerin iradesine engel olmaktadır.





Yaptığımız itirazlar derhal işleme koyulmalı ve tedbir kararı uygulanmalıdır.





İnsanların tanımadıkları, GS'li ve ya FB’li olup olmadıkları belli olmayan Beşiktaşlı oldukları şaibeli olan insanları referans olarak yazdırıyorsunuz.





Önceki dönemde Beşiktaşlı olan ama referans imzası eksik olan üyelerin seçme hakkını elinden alıyor ve engelliyorsunuz.





Beşiktaş'a gönül vermiş insanların önünü kesmekten vazgeçin artık, kurmuş olduğunuz tüm kirli oyun ve kumpaslarınızın hepsinin farkındayız."





KAMUOYUNA DUYURU



Üzülerek belirtiyorumki;



Beşiktaş Yönetimi kural ve hukuk tanımaz bir şekilde binlerce Beşiktaş üyesinin üyeliklerini hukuksuz bir şekilde askıya almıştır.



Denetim Kurulu’nun tespitlerini tamamladığı tarihte tüzüğümüzde askıya almak gibi bir uygulama yoktur.… pic.twitter.com/Q6KFmGCIyx — Ali Sinanoğlu (@alisinanoglutr) June 6, 2024



















