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Spor

Başkan adaylarına coşkulu karşılama

Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

11:46 - 2/12/2023 Saturday
Güncelleme: 12:13 - 2/12/2023 Saturday
IHA
Serdal Adalı ve Hasan Arat üyeleri selamladı.

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gerçekleştirilen idari ve mali genel kurul, Akatlar Spor Kompleksi’nde başladı.


Olağan idari ve mali genel kurula Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat da katıldı. Arat’ın salona girdiği anda siyah-beyazlı kongre üyeleri, alkış ve tezahüratlarda bulundu. Hasan Arat, salona girişinden sonra kongre üyelerini selamladı.


Arat'ın ardından salona Serdal Adalı geldi. Adalı da üyeler tarafından alkışlarla karşılandı.


Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarışacağı başkanlık seçimi yarın yapılacak.





#Beşiktaş
#Hasan Arat
#Serdal Adalı
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