Başkan adaylarına coşkulu karşılama

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gerçekleştirilen idari ve mali genel kurul, Akatlar Spor Kompleksi’nde başladı.

Olağan idari ve mali genel kurula Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat da katıldı. Arat’ın salona girdiği anda siyah-beyazlı kongre üyeleri, alkış ve tezahüratlarda bulundu. Hasan Arat, salona girişinden sonra kongre üyelerini selamladı.