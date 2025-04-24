Başkan Ertuğrul Doğan'dan final için yabancı hakem açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Bordo-mavililer, 14 Mayıs Çarşamba günü finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, final karşılaşmasının Anadolu'da oynanması gerektiğini ve yabancı hakem için federasyona başvuru yaptıklarını söyledi.





Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde;

'Allah akıl fikir versin diyorum'

"Hakemler hakkında bir şey söylemek istemiyorum artık. Sadece gülüyorum. Bu komik bir durum. Bunlara gülmekten başka yapacak bir şey yok. Allah akıl fikir versin diyorum."





'Yabancı hakem isteğimizi talep etmiştik'

"Türkiye Kupası finalinde yabancı hakem isteğimizi talep etmiştik. Ancak federasyon sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla alakalı uygun gördü. Diğer maçlara uygun görmedi. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum."





'Final Anadolu'da oynanmalı'

"Bizim düşüncemiz, finalin Anadolu'da bir kentte oynanması yönünde. Bunu da federasyona ileteceğiz. Ancak ilginç kararlar çıkabiliyor. Örneğin Eskişehir belirlenirken bizden bir görüş alınmamıştı"





'Fatih Hoca ile çıkış yakaladık'

"Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte çıkış yakaladık. Sahadaki bazı sonuçlar için mahcubuz ama şu an kupada finaldeyiz. Ligde de elimizden gelenin en iyisini yapacağız"





'U19 takımımız Türk futboluna mesaj veriyor'

"Bu alanda büyük emek harcıyoruz. Başta Eyüp Hoca olmak üzere tüm teknik ekibi kutluyorum. İnanıyorum ki finale kalan takım Trabzonspor olacak ve Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.







































