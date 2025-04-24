Başkan Ertuğrul Doğan'dan final için yabancı hakem açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası'ndaki final zaferinin ardından konuştu. Yabancı hakem için federasyona başvuru yaptıklarını açıklayan Doğan, final karşılaşmasının Anadolu'da oynanması gerektiğini vurguladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Bordo-mavililer, 14 Mayıs Çarşamba günü finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, final karşılaşmasının Anadolu'da oynanması gerektiğini ve yabancı hakem için federasyona başvuru yaptıklarını söyledi.
"Hakemler hakkında bir şey söylemek istemiyorum artık. Sadece gülüyorum. Bu komik bir durum. Bunlara gülmekten başka yapacak bir şey yok. Allah akıl fikir versin diyorum."
"Türkiye Kupası finalinde yabancı hakem isteğimizi talep etmiştik. Ancak federasyon sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla alakalı uygun gördü. Diğer maçlara uygun görmedi. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum."
"Bizim düşüncemiz, finalin Anadolu'da bir kentte oynanması yönünde. Bunu da federasyona ileteceğiz. Ancak ilginç kararlar çıkabiliyor. Örneğin Eskişehir belirlenirken bizden bir görüş alınmamıştı"
"Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte çıkış yakaladık. Sahadaki bazı sonuçlar için mahcubuz ama şu an kupada finaldeyiz. Ligde de elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
"Bu alanda büyük emek harcıyoruz. Başta Eyüp Hoca olmak üzere tüm teknik ekibi kutluyorum. İnanıyorum ki finale kalan takım Trabzonspor olacak ve Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.