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Fenerbahçe Beko'nun rakibi Baskonia

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Baskonia

17:132/12/2024, الإثنين
AA
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Marko Guduric
Marko Guduric

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'ya konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.


Avrupa Ligi'nin 12. haftasında 6 maçlık serisi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında son bulan sarı-lacivertliler, kazanarak yeniden ritim yakalamayı hedefliyor.


Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, 12 karşılaşmada 9 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.


Evinde oynadığı son iki karşılaşmada Anadolu Efes ve AS Monaco'ya kaybeden İspanyol ekibinin ise ligde 12 müsabakada 5 galibiyeti bulunuyor. Baskonia, 7 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kuramadı ve 13. sırada yer aldı.








#THY Avrupa Ligi
#Fenerbahçe Beko
#Baskonia

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