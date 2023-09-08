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Spor

Batista Mendy resmen Trabzonspor'da: Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor, Angers forması giyen Batista Adelino Mendy'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo mavili kulüp 23 yaşındaki oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
21:25 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Batista Mendy'yi havalimanında coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.

Batista Mendy'yi havalimanında coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.

Trabzonspor, Batista Adelino Mendy’nin transferi konusunda Angers ve oyuncu ile anlaştığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili kulüp, 23 yaşındaki oyuncu için Angers'a 3 eşit taksit halinde 4.4 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.


Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, ödenen/ödenecek bedeller düştükten sonra kalan kısmın yüzde 20'si Angers Kulübü'ne ödenecek.


Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor, Batista Mendy ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu bordo mavili kulüpten bu sezon 1.35 milyon euro kazanacak. Mendy, 2024-2025 sezonunda 1.4 milyon euro, 2025-2026 sezonunda 1.45 milyon euro ve 2026-2027 sezonunda ise 1.5 milyon euro kazanacak.


#Trabzonspor
#Batista Mendy
#Süper Lig
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