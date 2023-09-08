Batista Mendy resmen Trabzonspor'da: Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor, Batista Adelino Mendy’nin transferi konusunda Angers ve oyuncu ile anlaştığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili kulüp, 23 yaşındaki oyuncu için Angers'a 3 eşit taksit halinde 4.4 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, ödenen/ödenecek bedeller düştükten sonra kalan kısmın yüzde 20'si Angers Kulübü'ne ödenecek.

Trabzonspor, Batista Mendy ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu bordo mavili kulüpten bu sezon 1.35 milyon euro kazanacak. Mendy, 2024-2025 sezonunda 1.4 milyon euro, 2025-2026 sezonunda 1.45 milyon euro ve 2026-2027 sezonunda ise 1.5 milyon euro kazanacak.