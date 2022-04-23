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Spor Bayer Münih Bundesligada üst üste 10 kez şampiyon oldu
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Bayer Münih Bundesliga'da üst üste 10. kez şampiyon oldu

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bayer Münih Bundesligada üst üste 10. kez şampiyon oldu
Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçleri

Almanya Bundesliga'nın 31. haftası şampiyonluk karşılaşmasına sahne oldu. Bayern Münih'in sahasında Borussia Dortmund'u ağırladığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonlukla birlikte Bayern Münih, üst üste 10. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Bavyera ekibine şampiyonluğu getiren golleri 15. dakikada Serge Gnabry, 34. dakikada Robert Lewandowski ve 83. dakikada Musiala kaydetti. Dortmund'un tek golünü ise 50. dakikada penaltıdan Emre Can attı.

  • Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih puanını 75'e yükseltti. İkinci sıradaki Dortmund ise 63 puanda kaldı. Gelecek hafta Münih deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Dortmund ise sahasında Bochum'u konuk edecek.
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