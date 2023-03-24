|
Reklam
Reklam
Spor

Bayern Münih ayrılığı duyurdu: Yeni teknik direktörünü açıkladı

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevine son verildi. Genç teknik adamın yerine Thomas Tuchel'in göreve getirildiği açıklandı.

20:06 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Thomas Tuchel en son Chelsea'de çalışmıştı

Thomas Tuchel en son Chelsea'de çalışmıştı

Bayern Münih, milli aradan hemen önce Bundesliga liderliğini Borussia Dortmund'a kaptırdı. Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG'yi eleyen Alman devi, çeyrek finale yükselmişti.

Alman ekibi, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada; "CEO Oliver Kahn ve Sportif Direktör Hasan Salihamidzic'in Başkan Herbert Hainer ile yaptığı görüşmenin ardından bu karar alınmıştır." denildi.

Tuchel'in kontratı 30 Nisan 2025'e kadar sürecek.

Yeni patron Tuchel

Aynı zamanda son olarak Chelsea'yi çalıştırmış olan Thomas Tuchel'in göreve getirildiği açıklandı.

35 yaşındaki Nagelsmann, Bayern'in başında 60 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Bavyera ekibinde 1 Bundesliga ve 2 Almanya Süper Kupası sevinci yaşadı.





#Julian Nagelsmann
#Thomas Tuchel
#Bayern Münih
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.