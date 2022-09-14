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ÖZET | Bayern Münih-Barcelona:2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları başladı. C Grubu mücadelesinde Bayern Münih sahasında Barcelona'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bayern puanını 6 yaparken, Barcelona ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi Maç Özetlerini ve Bayern Münih-Barcelona maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münih Barcelona 2-0 maç özeti izle, şampiyonlar ligi maç özetleri
Bayern Münih - Barcelona 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarında Alman devi Bayern Münih, Allianz Arena'da Barcelona'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Bayern Münih Barcelona'yı net skorla mağlup etti

Robert Lewandowski'nin çok kısa süre sonra eski takımına rakip olarak sahaya çıktığı maçta Alman devinin gollerini, 50. dakikada Lucas Hernandez ve 54. dakikada Leroy Sane kaydetti.

Bayern Münih bu sonuçla birlikte C grubunda puanını 6'ya yükselterek zirveye otururken, Barcelona 3 puanla 2. sırada kaldı. Grubun diğer maçında Inter, deplasmanda Viktoria Plzen'i 2-0 yenerek ilk 3 puanını elde ederken Plzen, henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi C grubu 3. hafta karşılaşmasında Bayern Münih evinde Viktoria Plzen'i, Inter ise Barcelona'yı ağırlayacak.

ÖZET | Viktoria Plzen-Inter: 0-2
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ÖZET | Viktoria Plzen-Inter: 0-2

Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri: Bayern Münih - Barcelona maç özeti
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