Bayern Münih'in yıldızı kendi evlerinde ıslıklanınca şaşkına döndü

Bayern Münihli futbolcular, kendi evlerinde ıslıklandı. Galatasaray maçı öncesi sahaya kontrol etmeye çıkan futbolcular, Türk taraftarların ıslıkları sonrasında şaşkına döndü. Alman ekibinin kaptanlarından Kimmich'in şaşkınlığı Galatasaraylı taraftarlar arasında sosyal medyada gündem oldu.

Hatırlanacağı üzere Bayern Münih cephesi, kritik maç öncesinde 5 bine yakın bileti Galatasaraylı taraftarlar için ayırmıştı. Ancak tribünlerde daha fazla Galatasaraylı taraftarın olduğu tahmin ediliyor.