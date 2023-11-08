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Spor

Bayern Münih'in yıldızı kendi evlerinde ıslıklanınca şaşkına döndü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında Bayern Münih deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde Alman ekibinin oyuncuları saha kontrolüne çıktıkları esnada dikkat çekici bir olay yaşandı. Gurbetçi Türklerin tribünlerde olduğu sırada Kimmich ve arkadaşları ıslıklandı. Alman futbolcu tribünlerden yükselen ıslık sesleri sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi.

22:32 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 22:53 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kimmich ve takım arkadaşları Allianz Arena'da beklemedikleri bir atmosferle karşılaştı.

Kimmich ve takım arkadaşları Allianz Arena'da beklemedikleri bir atmosferle karşılaştı.

Bayern Münihli futbolcular, kendi evlerinde ıslıklandı. Galatasaray maçı öncesi sahaya kontrol etmeye çıkan futbolcular, Türk taraftarların ıslıkları sonrasında şaşkına döndü. Alman ekibinin kaptanlarından Kimmich'in şaşkınlığı Galatasaraylı taraftarlar arasında sosyal medyada gündem oldu.

Hatırlanacağı üzere Bayern Münih cephesi, kritik maç öncesinde 5 bine yakın bileti Galatasaraylı taraftarlar için ayırmıştı. Ancak tribünlerde daha fazla Galatasaraylı taraftarın olduğu tahmin ediliyor.

Galatasaray, Bayern Münih ile oynadığı ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 9 puanla lider vaziyette.

#Bayern Münih
#Galatasaray
#Kimmich
42 dakika önce
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