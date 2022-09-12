Spor Gazetecilerden Bayram Bektaşa tepki Salonu terk ettiler
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Gazetecilerden Bayram Bektaş'a tepki: Salonu terk ettiler

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Rizespor maçı sonrası gazeteciler tarafından protesto edildi. Bektaş'ın basın toplantısında yaşananları haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Bayram Bektaşın basın toplantısında yaşananları izle
Toplantı başlayacağı sırada salondan ayrıldılar.

1. Lig'de Samsunspor, deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Bayram Bektaş, Samsun’da görev yapan bazı gazetecileri tesise almadığı gerekçesiyle basın mensupları tarafından protesto edildi.

Konuşacağı sırada salondan ayrıldılar

Maç sonrası basın toplantı salonuna giren Bektaş cümlelerine başlamak üzereyken Samsun’dan maçı takip etmek için Rize’ye gelen gazeteciler oturdukları yerden kalkarak salonu terk etti.

"Saygı duymayana saygı duymuyoruz"


Bu esnada, "Saygı gösterene saygılar, saygı göstermeyene kolay gelsin" diye cümle kuran Bektaş’a gazeteciler, "Saygı duymayana saygı duymuyoruz" şeklinde cevap verince Bektaş ise "Sizin yaptığınız ayıptır" karşılığını verdi.

İşte Bayram Bektaş'ın basın toplantısında yaşananlar:

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