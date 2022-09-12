Gazetecilerden Bayram Bektaş'a tepki: Salonu terk ettiler

1. Lig'de Samsunspor, deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Bayram Bektaş, Samsun’da görev yapan bazı gazetecileri tesise almadığı gerekçesiyle basın mensupları tarafından protesto edildi.

Konuşacağı sırada salondan ayrıldılar

Maç sonrası basın toplantı salonuna giren Bektaş cümlelerine başlamak üzereyken Samsun’dan maçı takip etmek için Rize’ye gelen gazeteciler oturdukları yerden kalkarak salonu terk etti.

"Saygı duymayana saygı duymuyoruz"

Bu esnada, "Saygı gösterene saygılar, saygı göstermeyene kolay gelsin" diye cümle kuran Bektaş’a gazeteciler, "Saygı duymayana saygı duymuyoruz" şeklinde cevap verince Bektaş ise "Sizin yaptığınız ayıptır" karşılığını verdi.

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İşte Bayram Bektaş'ın basın toplantısında yaşananlar:

Bizleri antrenmana almayan Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ı, basın toplantısında protesto ettik. İşte o görüntüler... #TVKAYA #Samsunspor pic.twitter.com/7ByOpDtcGW — Selçuk Kaya (@selcukkaya5555) September 11, 2022