BUNDESLİGA

Beklenen transfer gerçekleşti: Leroy Sane resmen Bayern Münih'te

Beklenen transfer gerçekleşti: Leroy Sane resmen Bayern Münih'te

Futbolseverlerin merakla beklediği transfer tamamlandı. Alman ekibi Bayern Münih, Manchester City'de forma giyen Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi DHA
Sane, Manchester City formasıyla çıktığı 135 maçta 39 gol atarken, 45 de asist kaydetti.

Sane, Manchester City formasıyla çıktığı 135 maçta 39 gol atarken, 45 de asist kaydetti.

Fotoğraf: MICHAEL REGAN / Reuters

Bayern Münih, Manchester City'den ayrılan Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi resmen kadrolarına kattıklarını duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleme imzalandığı belirtildi.

"Bayern'in hedefleri bana uyuyor"

Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih'e transfer olan Sane, "Bayern çok büyük bir kulüp ve büyük hedefleri var. Bu hedefler de bana uyuyor" dedi.

  • 2016 yılında Schalke 04'ten 37 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığı Manchester City'ye transfer olan Sane, İngiltere kariyerinde iki Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Alman futbolcu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirmişti.

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