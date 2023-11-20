Belçika-Azerbaycan maçında 'milli marş' skandalı

Teknik direktör Giovanni De Biasi ve Azerbaycanlı futbolcuların şaşkınlığı ekrana böyle yansıdı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu'nda Belçika'nın, Azerbaycan'ı ağırladığı maçta büyük bir skandala imza atıldı.
Karşılaşma öncesi düzenlenen seremonide, konuk takım Azerbaycan'ın marşı yerine İsveç marşı çalındı. Bu sırada Azerbaycanlı futbolcular ve teknik heyet büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Yapılan uyarılar sonrası durum düzeltildi ve Azerbaycan Milli Marşı çalınarak maç başladı.
Marş skandalının damga vurduğu maç Belçika'nın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.