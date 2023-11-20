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Spor

Belçika-Azerbaycan maçında 'milli marş' skandalı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Belçika'da oynanan maçta Azerbaycan Milli Marşı yerine İsveç marşı çalındı.

12:10 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 13:41 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Giovanni De Biasi ve Azerbaycanlı futbolcuların şaşkınlığı ekrana böyle yansıdı.

Teknik direktör Giovanni De Biasi ve Azerbaycanlı futbolcuların şaşkınlığı ekrana böyle yansıdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu'nda Belçika'nın, Azerbaycan'ı ağırladığı maçta büyük bir skandala imza atıldı.


Karşılaşma öncesi düzenlenen seremonide, konuk takım Azerbaycan'ın marşı yerine İsveç marşı çalındı. Bu sırada Azerbaycanlı futbolcular ve teknik heyet büyük bir şaşkınlık yaşadı.


Yapılan uyarılar sonrası durum düzeltildi ve Azerbaycan Milli Marşı çalınarak maç başladı.


Marş skandalının damga vurduğu maç Belçika'nın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.








#EURO 2024
#Azerbaycan
#Belçika
2 saat önce
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