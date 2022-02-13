Belediye hoparlöründen Trabzonspor marşı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, bugün sahasında en yakın takipçisi Konyaspor'u konuk edecek.
Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan maça saatler kala Trabzon'da heyecan giderek artarken, Ortahisar Belediyesi sürpriz bir uygulamaya imza attı.
Belediye hoparlöründen Trabzonspor'un "Biz dar sokaklarında" marşı çalındı.
Bordo-mavili taraftarlar belediyenin bu jestini büyük bir memnuniyetle karşıladı.
Tüyleri diken diken eden anlar… Trabzon’da hoparlörlerden marş çalındı..https://t.co/FQw0QlCeXc pic.twitter.com/8650Jarojl
Tüyleri diken diken eden anlar… Trabzon’da hoparlörlerden marş çalındı..https://t.co/FQw0QlCeXc pic.twitter.com/8650Jarojl— 61saat (@61saat) February 13, 2022