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Belediye hoparlöründen Trabzonspor marşı

Trabzon Ortahisar Belediyesi hoparlörlerinden, Konyaspor'la oynanacak kritik mücadele öncesi Trabzonspor marşı çalındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Belediye hoparlöründen Trabzonspor marşı
Ortahisar'ın havadan görüntüsü

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, bugün sahasında en yakın takipçisi Konyaspor'u konuk edecek.

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan maça saatler kala Trabzon'da heyecan giderek artarken, Ortahisar Belediyesi sürpriz bir uygulamaya imza attı.

Belediye hoparlöründen Trabzonspor'un "Biz dar sokaklarında" marşı çalındı.

Bordo-mavili taraftarlar belediyenin bu jestini büyük bir memnuniyetle karşıladı.

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