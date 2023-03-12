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Spor

Belhanda direkt kırmızı gördü

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Trabzonspor maçında rakibine yaptğı hareket nedeniyle oyundan atıldı. Faslı futbolcu Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında takımını yalnız bırakacak.

16:41 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Belhanda, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 5 de asist yaptı.

Belhanda, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 5 de asist yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Adana Demirspor'da Belhanda, direkt kırmızı kart gördü.


Topsuz alanda Bruno Peres'e tokat atan Faslı yıldız, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitiggen tarafından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası kenardan pozisyonu izleyen Bitigen, kartın rengini değiştirerek Belhanda'yı oyundan ihraç etti.


Direkt kırmızı gördüğü için en az iki maç ceza alması beklenen Younes Belhanda, Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.


Öte yandan OptaCan'ın verilerine göre, Süper Lig'e geldiği 2017-18'den bu yana en fazla kırmızı kart gören oyuncu Younes Belhanda oldu.





#Adana Demirspor
#Younes Belhanda
#Trabzonspor
#Süper Lig
#Galatasaray
2 saat önce
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Belhanda direkt kırmızı gördü
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