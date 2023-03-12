Belhanda direkt kırmızı gördü

Belhanda, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 5 de asist yaptı.
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Adana Demirspor'da Belhanda, direkt kırmızı kart gördü.
Topsuz alanda Bruno Peres'e tokat atan Faslı yıldız, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitiggen tarafından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası kenardan pozisyonu izleyen Bitigen, kartın rengini değiştirerek Belhanda'yı oyundan ihraç etti.
Direkt kırmızı gördüğü için en az iki maç ceza alması beklenen Younes Belhanda, Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
Öte yandan OptaCan'ın verilerine göre, Süper Lig'e geldiği 2017-18'den bu yana en fazla kırmızı kart gören oyuncu Younes Belhanda oldu.