Belhanda direkt kırmızı gördü

Topsuz alanda Bruno Peres'e tokat atan Faslı yıldız, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitiggen tarafından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası kenardan pozisyonu izleyen Bitigen, kartın rengini değiştirerek Belhanda'yı oyundan ihraç etti.

Direkt kırmızı gördüğü için en az iki maç ceza alması beklenen Younes Belhanda, Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.