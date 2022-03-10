"Ben Türk oğlu Türk'üm" diyerek sadece ay-yıldızlı formayı giyeceğini açıkladı

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak GZT Giresunspor'un kalesini koruyan Okan Kocuk, milli takım sorusuna cevap verdi.
Kosova'dan gelen teklifi geri çevirdiğini söyleyen 26 yaşındaki eldiven, hedefinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu söyledi.
"A Milli Takımımıza gitmek istiyorum"
Zpor'a konuşan Okan Kocuk, "5-6 yıl önce Kosova Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddettim, şimdi gelse yine reddederim. Ben Türk oğlu Türk'üm. A Milli Takımımıza gitmek istiyorum" dedi.
- Türkiye U16, U17,U18, U19, U20 ve U21'de forma giyen Okan Kocuk, henüz A Milli Takım düzeyinde sahaya çıkmadı.