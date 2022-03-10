Spor "Ben Türk oğlu Türküm" diyerek sadece ay-yıldızlı formayı giyeceğini açıkladı
FUTBOL FUTBOL

"Ben Türk oğlu Türk'üm" diyerek sadece ay-yıldızlı formayı giyeceğini açıkladı

GZT Giresunspor'un başarılı kalecisi Okan Kocuk, daha önce Kosova Milli Takımı'ndan teklif aldığını ancak kabul etmediğini açıkladı. Kocuk, "Ben Türk oğlu Türk'üm. A Milli Takım formasını giymek istiyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Ben Türk oğlu Türküm diyerek sadece ay-yıldızlı formayı giyeceğini açıkladı
Milli maçtan tribün görüntüsü

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak GZT Giresunspor'un kalesini koruyan Okan Kocuk, milli takım sorusuna cevap verdi.

Kosova'dan gelen teklifi geri çevirdiğini söyleyen 26 yaşındaki eldiven, hedefinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu söyledi.

"A Milli Takımımıza gitmek istiyorum"


Zpor'a konuşan Okan Kocuk, "5-6 yıl önce Kosova Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddettim, şimdi gelse yine reddederim. Ben Türk oğlu Türk'üm. A Milli Takımımıza gitmek istiyorum" dedi.

  • Türkiye U16, U17,U18, U19, U20 ve U21'de forma giyen Okan Kocuk, henüz A Milli Takım düzeyinde sahaya çıkmadı.

Okan Kocuk bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıktı.
DHA
Okan Kocuk bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıktı.

Okan Kocuk başka bir milli takımın formasını giyebilir
SPOR
Okan Kocuk başka bir milli takımın formasını giyebilir
Türkiye için tarihi gün

Türkiye için tarihi gün

Doğal gaz keşfiyle ilgili heyecanlandıran gelişme.
Kendi canını düşünmedi

'Kendi canını düşünmedi'

​Polis memuru Aysima'yı ölümden kurtardı kendisi yaralandı.
İETT otobüsleri yine yolda kaldı: Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarının büyük çilesi

Şanlıurfa'da iki polisimizi şehit etmişti.

Vali Yerlikaya duyurdu

30 Mart'a kadar sekiz LNG gemisi gelecek.

Antalya'daki üçlü zirve sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan barış mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.