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Benzia, ilk kez Fenerbahçe’ye karşı

Süper Lig ekibi Hatayspor forması giyen Yassine Benzia, eski takımına karşı forma giydi. Sarı-lacivertli ekipte 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen oyuncu 13 müsabakada görev yapmıştı.

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Haber Merkezi İHA
Benzia, ilk kez Fenerbahçe’ye karşı
Yassine Benzia

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Hatayspor formasıyla sarı-lacivertlilerin karşısında ilk kez mücadele etti.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde Hatay’da forma giyen Yassine Benzia, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

2018-2019 sezonunda Fransa ekibi Lille’den Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelen Benzia, sarı-lacivertli formayla 13 müsabakada görev yapmıştı.

2020-2021 sezonunun devre arasında Fransız ekibi Dijon’dan Hatayspor’a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu ilk kez eski takımına karşı forma giydi.
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