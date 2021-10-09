Spor Berat Özdemire sorulan soru isyan ettirdi "Küstahça"
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Berat Özdemir'e sorulan soru isyan ettirdi: "Küstahça!"

A Milli Takım formasını ilk kez giyen Berat Özdemir'e Norveç maçı sonrası yöneltilen soru tepki çekti. Trabzonspor'un eski futbolcusu Giray Kaçar, genç oyuncuya yöneltilen soru için "Küstahça" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Özdemire sorulan soru isyan ettirdi: Küstahça!
Berat Özdemir

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıkan Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir muhabir 23 yaşındaki futbolcuya, "Bazı toplarda hakimiyetinde sanki biraz acemice duran haller vardı. Heyecan mı yoksa başka bir sebebi var mı?" diye sordu.

Genç futbolcu soruya, "Sadece heyecan. Yıllardır hayalini kurduğum formayı temsil etmeye çalıştım. Elbette ayaklarım titredi biraz. Daha iyi olacak" şeklinde cevap verdi.

Muhabirin Berat Özdemir'e yönelttiği bu soru büyük tepki çekti. Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Giray Kaçar da sosyal medya hesabından, "Berat'a sorulan soru gerçekten küstahça!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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