Berkan Kutlu yuvadan uçuyor: Avrupa'dan talipleri var

Galatasaray'da transferde sıcak dakikalar yaşanıyor. Gelecek isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da belirlenmeye çalışılıyor. Sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya İtalya ve Fransa'dan teklif geldi. Milli futbolcu için Genoa ve Nantes kulüpleri resmi teklif yaptı.

İki takımda ısrarcı

Fransız ekibi Nantes 5.5 milyon Euro teklif yaparken, Serie A'dan Genoa 5 milyon Euro'luk teklifini kulübe iletti. İki kulüp de Berkan Kutlu transferinde oldukça ısrarcı davranıyor.

76 maçta 6 gole katkı yaptı

2021/22 sezonunun başında Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 76 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.







