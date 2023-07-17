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Spor

Berkan Kutlu yuvadan uçuyor: Avrupa'dan talipleri var

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Berkan Kutlu'ya Genoa ve Nantes kulüpleri resmi teklif yaptı. Milli futbolcu için Galatasaray'ın yakın zamanda teklif yapması bekleniyor.

18:37 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Berkan Kutlu 2 sezondur Galatasaray forması giyiyor

Berkan Kutlu 2 sezondur Galatasaray forması giyiyor

Galatasaray'da transferde sıcak dakikalar yaşanıyor. Gelecek isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da belirlenmeye çalışılıyor. Sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya İtalya ve Fransa'dan teklif geldi. Milli futbolcu için Genoa ve Nantes kulüpleri resmi teklif yaptı.

İki takımda ısrarcı

Fransız ekibi Nantes 5.5 milyon Euro teklif yaparken, Serie A'dan Genoa 5 milyon Euro'luk teklifini kulübe iletti. İki kulüp de Berkan Kutlu transferinde oldukça ısrarcı davranıyor.

76 maçta 6 gole katkı yaptı

2021/22 sezonunun başında Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 76 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.



#Berkan Kutlu
#Galatasaray
#transfer
1 saat önce
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