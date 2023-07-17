Dursun Özbek: İflas eden tüccar eski defterleri karıştırır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için komisyon kurma kararına tepki gösterdi. Özbek, "Milli Lig kurulduktan sonra alınan karara dair inceleme, bugüne kadar kimsenin aklına gelmemiş. O dönem o şampiyonlukları inceleyenlerin hiç mi bilgisi yoktu? Onların kararına hiç mi saygı yok? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış, ona benziyor"





Başkan Özbek, "Bu kararın yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, 'inceleyelim' diyecek. Geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler kendileri görsünler." ifadelerini kullandı.





En büyük aday Galatasaray

Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni sezon da şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu söyledi. Özbek, "Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Uçak sayısını söylemek istemiyorum. Transfer sezonu bitmeden Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız" açıklamalarında bulundu.















