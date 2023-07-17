|
Spor

Dursun Özbek: İflas eden tüccar eski defterleri karıştırır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurma kararına tepki göstererek, "Kararın yanlış olduğu tartışmasız. Geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler kendileri görsünler" dedi.

09:46 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dursun Özbek

Dursun Özbek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için komisyon kurma kararına tepki gösterdi. Özbek, "Milli Lig kurulduktan sonra alınan karara dair inceleme, bugüne kadar kimsenin aklına gelmemiş. O dönem o şampiyonlukları inceleyenlerin hiç mi bilgisi yoktu? Onların kararına hiç mi saygı yok? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış, ona benziyor"


Başkan Özbek, "Bu kararın yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, 'inceleyelim' diyecek. Geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler kendileri görsünler." ifadelerini kullandı.


En büyük aday Galatasaray

Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni sezon da şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu söyledi. Özbek, "Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Uçak sayısını söylemek istemiyorum. Transfer sezonu bitmeden Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız" açıklamalarında bulundu.





#Galatasaray
#Dursun Özbek
#TFF
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe'de transfer gelenler gidenler